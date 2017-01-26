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Москвичка Виктория Ивачева за 5 000 рублей (76 евро) готова согреть кровать одинокому мужчине собственным телом, сообщает life.ru.

Абонемент обойдётся дешевле — 20 дней подряд в разгар зимних морозов девушка готова нагревать опочивальню одинокого холостяка за 79 тысяч рублей (1201 евро).

Примечательно, что, согласно пояснениям на сайте Ивачевой, услугой смогут воспользоваться исключительно "бизнесмены, писатели, художники и поэты". Алгоритм работы прост: заказчик оставляет заявку, после чего Виктория лично перезванивает и договаривается о встрече. Далее, по условиям услуги, юная "альфа-самка" за час до сна заказчика нагревает его постель и покидает квартиру. К слову, на сайте у девушки также указано, что интимные услуги категорически запрещены.

Виктория Ивачева. Фото: vk.com

"Мужчин выбрала определённых, потому что они всегда витают где-то в своём творческом мире и им некогда общаться с девушками, а я во время обогрева могу ещё и поболтать с ними, -- пояснила девушка life.ru. -- В постель я буду ложиться в ночной рубашке, которую буду постоянно менять. Такие же требования от постели — я буду проверять её на чистоту. Цены я рассчитывала, исходя из затрат, меня же будет сопровождать охранник, плюс затраты на трансфер".

Ивачева рассказала, что на оказание необычной услуги ее вдохновили дневники Есенина, в которых он писал о молоденькой поэтессе, за скромное жалованье машинистки нагревавшей его ложе холодными зимними вечерами.