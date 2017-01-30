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Сайт знакомств BeautifulPeople.com выяснил, в каких странах живут самые привлекательные мужчины. И в каких самые несимпатичные -- тоже.

На упомянутом выше сайте, известном и как "Клуб красивых людей", для регистрации нужно набрать определенное количество голосов представителей противоположного пола. Поэтому при составлении топа-3 стран с наибольшим количеством красавцев и "анти-топа" основатели сайта ориентировались на то, представителям каких государств регистрация дается легче или труднее всего.

В результате в топ-3 стран стран с самыми привлекательными мужчинами попали Швеция, Дания и Бразилия. А "неудачники" по части красоты (во всяком случае, на взгляд женщин с этого сайта знакомств) живут в России, Польше и Великобритании.