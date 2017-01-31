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Канадские ученые выяснили, что паре как минимум раз в неделю нужно заниматься сексом для поддержания хороших отношений, сообщает Rambler.ru со ссылкой на Social Psychological and Personality Science.

Чтобы узнать, сколько раз в неделю пара должна заниматься сексом для гармоничной и счастливой жизни, ученые провели опрос. Самым популярным ответом был "Чаще, чем получается сейчас".

Однако онлайн-опрос, в котором приняли участие 355 респондентов, а также наблюдения за 2400 супружескими парами, которые состояли в браке около 14 лет, показали, что большинству семей достаточно и одного раза в неделю.

Отмечается, что если партнеры нуждаются в большей близости, то не стоит подавлять желание. Однако нужно помнить, что "насильный" ежедневный секс может спровоцировать чрезмерное напряжение в отношениях.