Мужчины предпочитают интеллект, а не "стройные ноги" (+ОПРОС) (4)
Восхищенные взгляды все чаще обращены к умным, а не к просто красивым женщинам, заявили ученые. По крайней мере, такая тенденция наблюдается в развитых странах, как пишет ladyportal.info.
Возможно, в это сложно поверить, но мужчины гораздо больше ценят умственные способности девушки, чем ее внешность.
Команда ученых из Йоркского университета провела исследование, в котором приняли участие около двенадцати тысяч человек из тридцати стран мира. Респондентам предложили пройти анкетирование, ответив на вопросы о главных качествах при выборе партнера.
Оказалось, что большинство мужчин гораздо больше ценят интеллект своей второй половинки, чем ее стройные ножки. Особенно это касается жителей Великобритании, Норвегии, Дании.
В странах с низким уровнем дохода основными критериями в выборе спутницы жизни мужчины отмечали внешность, пышные формы и умение вкусно готовить.
Также отмечено, что предпочтения представительниц прекрасного пола тоже несколько изменились. Женщины стали обращать меньше внимания на мужской кошелек, и начали больше ценить внешние данные мужчины.
Вывод: программу "Модный приговор" женщинам смотреть не обязательно, рекомендации ведущих по жизни не пригодятся, но и ноги от ушей и силиконовые сиськи проблем в личной жизни не решают. Скорее надо смотреть "Ждём в гости с Зурабом Двали" с людьми, которые очень вдохновенно готовят блюда грузинской и армянской кухни. Это на канале "Current TV". Что ни говорите, но путь к сердцу лежит через желудок. Человек со слабыми умственными способностями не может хорошо готовить.