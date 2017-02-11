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Восхищенные взгляды все чаще обращены к умным, а не к просто красивым женщинам, заявили ученые. По крайней мере, такая тенденция наблюдается в развитых странах, как пишет ladyportal.info.

Возможно, в это сложно поверить, но мужчины гораздо больше ценят умственные способности девушки, чем ее внешность.

Команда ученых из Йоркского университета провела исследование, в котором приняли участие около двенадцати тысяч человек из тридцати стран мира. Респондентам предложили пройти анкетирование, ответив на вопросы о главных качествах при выборе партнера.

Оказалось, что большинство мужчин гораздо больше ценят интеллект своей второй половинки, чем ее стройные ножки. Особенно это касается жителей Великобритании, Норвегии, Дании.

В странах с низким уровнем дохода основными критериями в выборе спутницы жизни мужчины отмечали внешность, пышные формы и умение вкусно готовить.

Также отмечено, что предпочтения представительниц прекрасного пола тоже несколько изменились. Женщины стали обращать меньше внимания на мужской кошелек, и начали больше ценить внешние данные мужчины.