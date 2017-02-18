В изменах мужчин виновата генетика

фото

Woman | 18 февраля 2017 года, 19:34

Шведские специалисты установили, что только у мужчин измены заложены на уровне генетики. При этом пик мужских «походов налево» происходит в возрасте 55-60 лет.

У женщин желание изменить своему постоянному половому партнеру возникает немного раньше – примерно в 45-50 лет. Впервые социальное исследование на данную тему осуществили в 20-е годы минувшего века, и автором подобной работы стал Гилберт Гамильтон. Он опросил 100 представителей мужского и женского полов, в итоге выяснив, что 28% мужчин и 24% женщин совершали прелюбодеяние. В те времена это был довольно весомый показатель, поскольку многие люди испытывали стыд перед подобным проступком, исповедуя христианские принципы.

К концу 50-х годов ученые задействовали в опросах свыше 13 тысяч мужчин и женщин, оказалось, что около 30% мужчин и 26% женщин изменяли своим «половинкам». Спустя несколько десятилетий люди стали настолько раскрепощены, что измены фиксировались в уже значительно более молодом возрасте.

фото

Исследователи установили, что дамы изменяют, в основном, из-за того, что не чувствуют радости в брачной жизни. В настоящий момент женщины работают в такой же мере, как и мужчины, при этом, им не хватает счастья в рамках семьи.

Пик прелюбодеяния у слабого пола приходится на тот момент, когда дети уже становятся взрослыми и покидают отчий дом. Мужчины же изменяют вовсе не от того, что их брак характеризуется как неудачный. Напротив, вступающие в интимную связь вне брака джентльмены признаются, что считают свой союз вполне счастливым.

фото

Ученые сделали вывод, что на измены мужчин толкает генетическая особенность. Ген, ответственный за «походы налево», наследуется не всеми, и связан с гормоном вазопрессином. Кроме того, в теле неверного супруга выявляют высокий уровень гормона дофамина, нейромедиатора, который контролирует центры удовольствия мозга.

Источник: vladtime

Комментарии