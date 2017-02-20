Erots-2017: на Кипсале прошло мероприятие "для взрослых" (4)
Уберите детей от экранов, потому что сейчас будет продукт для взрослых.
Мероприятие Erots, которое традиционно каждый год проходит в выставочном комплексе "Кипсала", на любителя. Но любителей раз за разом меньше не становится. Будем считать, что это вклад в нашу демографию.
У стендов с "игрушками", тематическими нарядами и эротическим бельем - всегда столпотворение, которое рассеивается лишь на время шоу.
Кстати, о шоу. Поставить весь фотоотчет мы не можем, потому что нам этими руками потом детей обнимать, а вот самые невинные снимки, безусловно, покажем.
Вы уж дальше включайте фантазию. Включили? Вот самая ваша дерзкая фантазия - ерунда по сравнению с тем, что секс-звезды вытворяли на сцене. До амстердамской ночной жизни, конечно, далековато, но тоже впечатляюще. Женские визги из зала - тому подтверждение.
Текст: Евгения Шафранек Фото: Аркадий Глухих
вот радость то, смотреть на шалав предпенсионного возраста