Woman |

Уберите детей от экранов, потому что сейчас будет продукт для взрослых.

Мероприятие Erots, которое традиционно каждый год проходит в выставочном комплексе "Кипсала", на любителя. Но любителей раз за разом меньше не становится. Будем считать, что это вклад в нашу демографию.

У стендов с "игрушками", тематическими нарядами и эротическим бельем - всегда столпотворение, которое рассеивается лишь на время шоу.

Кстати, о шоу. Поставить весь фотоотчет мы не можем, потому что нам этими руками потом детей обнимать, а вот самые невинные снимки, безусловно, покажем.

Вы уж дальше включайте фантазию. Включили? Вот самая ваша дерзкая фантазия - ерунда по сравнению с тем, что секс-звезды вытворяли на сцене. До амстердамской ночной жизни, конечно, далековато, но тоже впечатляюще. Женские визги из зала - тому подтверждение.

Текст: Евгения Шафранек Фото: Аркадий Глухих