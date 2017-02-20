Erots-2017: на Кипсале прошло мероприятие "для взрослых" (4)

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Woman | 20 февраля 2017 года, 11:06

Уберите детей от экранов, потому что сейчас будет продукт для взрослых.

Мероприятие Erots, которое традиционно каждый год проходит в выставочном комплексе "Кипсала", на любителя. Но любителей раз за разом меньше не становится. Будем считать, что это вклад в нашу демографию.

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У стендов с "игрушками", тематическими нарядами и эротическим бельем - всегда столпотворение, которое рассеивается лишь на время шоу.

Кстати, о шоу. Поставить весь фотоотчет мы не можем, потому что нам этими руками потом детей обнимать, а вот самые невинные снимки, безусловно, покажем.

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Вы уж дальше включайте фантазию. Включили? Вот самая ваша дерзкая фантазия - ерунда по сравнению с тем, что секс-звезды вытворяли на сцене. До амстердамской ночной жизни, конечно, далековато, но тоже впечатляюще. Женские визги из зала - тому подтверждение.

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Текст: Евгения Шафранек Фото: Аркадий Глухих

Комментарии 4
Георгиевна3 часа назад
Каких детей Вам обнимать? Вы бы нормальные фотографии сделали, не с телефона исподтишка да в потёмках. Красивое шоу со Своей спецификой, без порнографии и прочего. Были Всей семьёй - понравилось.
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охохо1 час назад
на это унылое овно еще кто то ходит? )))
вот радость то, смотреть на шалав предпенсионного возраста
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Victoria Cat3 часа назад
Кто пишет заголовки???
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