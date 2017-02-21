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В ходе исследования Европейского Института было выявлено, что доминирование положительно сказывается на здоровье.

БДСМ часто представляется не знающим людям как опасное и нездоровое увлечение. Это заблуждение возникло только из-за неосведомленности. Не всегда те, кому нравится БДСМ были подвержены насилию в раннем возрасте или сексуальным расстройствам.

Использование специальной одежды и атрибутики не показатель извращенных вкусов. Те кому нравится этот вид секса, о своем опыте говорят более спокойно и подробно. Раскомплексованность зависит от удовлетворенности партнера или партнерши.

Любители различных игрушек, фетишей, костюмов более устойчивы психологически. Они имеют возможность открыться и поделиться своими сексуальными фантазиями и желаниями. Партнеры увлекающиеся БДСМ более уверены в отношениях. Уровень гормона стресса снижен и внутренне состояние более спокойное.

Отношения пар, где партнеры четко определяют роли доминирования и подчинения, более глубокие, доверительные и продолжительные. Физическое и душевное здоровье более устойчиво.

Изучая пары, увлекающиеся БДСМ было выявлено, что негативного влияния на здоровье и психику не оказано, в следствии регулярного удовлетворения своих потребностей.

Источник: Sex-news