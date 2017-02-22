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Брак положительно сказывается на уровне заработка и сексуальной удовлетворенности среди мужчин. К таким приятным выводам пришли ученые западных университетов.

Как показало исследование, брачные отношения помогают мужчине больше заработать, иметь отличные сексуальные отношения и дольше прожить. Понимание, что у тебя есть семья, повышает уровень ответственности среди мужского населения, вынуждая достигать как можно более высоких позиций в выстраивании карьеры. В итоге большая продолжительность рабочего дня в перспективе способствует большим заработкам, успешной самореализации и выработке позитивной самооценки. Это также делает мужчину очень привлекательным в сексуальном плане.

Удовлетворенность достигнутыми успехами забрасывает «мачо» на самую вершину семейного счастья, продлевая минуты счастливого пребывания в окружении детей и супруги.

Источник: VladTime