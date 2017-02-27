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Британские исследователи из компании Superdrug опросили 2000 людей и выяснили, что все 10 временных промежутков недели, когда люди чаще всего занимаются сексом, приходятся на выходные и вечер пятницы.

Самое популярное время для секса: (по убыванию популярности)

Воскресенье – 9:00

Суббота – 22:30

Суббота – 23:30

Пятница – 22:30

Суббота – 10:30

Суббота – 11:30

Пятница – 23:30

Суббота – 23:15

Суббота – 21:30

Воскресенье – 21:30

Вырисовывается интересная картина: всю неделю люди терпят из последних сил, уходя с головой в работу, но когда приходят выходные – отрываются по полной.

Самое непопулярное время для секса: (по убыванию)

Понедельник – 16:45

Понедельник – 15:00

Вторник – 17:30

Вторник – 21:00

Четверг – 8:00

Четверг – 13:30

Понедельник – 8:00

Среда – 7:30

Пятница – 17:00

Суббота – 17:00

Комментируя эту статистику, популярный британский секс-коуч Аликс Фокс подчеркнула: "Есть опасность, что если пары все время занимаются сексом в субботу вечером или в любое другое, но постоянное время, то это может превратить секс в рутину – он перестанет быть непредсказуемым и страстным, и вы будете скучать в постели…"

Поэтому время от времени нужно уделять друг другу внимание и в какое-нибудь непривычное время, чтобы огонь любви и страсти не погас.

Источник: Единственная