Ученые назвали самое популярное и непопулярное время для секса
Британские исследователи из компании Superdrug опросили 2000 людей и выяснили, что все 10 временных промежутков недели, когда люди чаще всего занимаются сексом, приходятся на выходные и вечер пятницы.
Самое популярное время для секса: (по убыванию популярности)
Воскресенье – 9:00
Суббота – 22:30
Суббота – 23:30
Пятница – 22:30
Суббота – 10:30
Суббота – 11:30
Пятница – 23:30
Суббота – 23:15
Суббота – 21:30
Воскресенье – 21:30
Вырисовывается интересная картина: всю неделю люди терпят из последних сил, уходя с головой в работу, но когда приходят выходные – отрываются по полной.
Самое непопулярное время для секса: (по убыванию)
Понедельник – 16:45
Понедельник – 15:00
Вторник – 17:30
Вторник – 21:00
Четверг – 8:00
Четверг – 13:30
Понедельник – 8:00
Среда – 7:30
Пятница – 17:00
Суббота – 17:00
Комментируя эту статистику, популярный британский секс-коуч Аликс Фокс подчеркнула: "Есть опасность, что если пары все время занимаются сексом в субботу вечером или в любое другое, но постоянное время, то это может превратить секс в рутину – он перестанет быть непредсказуемым и страстным, и вы будете скучать в постели…"
Поэтому время от времени нужно уделять друг другу внимание и в какое-нибудь непривычное время, чтобы огонь любви и страсти не погас.
Источник: Единственная