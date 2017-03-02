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Супруги начинают чаще задумываться о разводе в определенный период, который ученые называют «проклятыми месяцами». Как сообщили психологи из Университета Вашингтона, обычно это происходит в начале весны или осени.

Ученые проанализировали данные о разводах за 2001-2015 годы. Самыми проклятыми месяцами для супружеских пар оказались март и август.

В период новогодних каникул, как правило, супруги планируют поехать на горнолыжные курорты или же наоборот, отправиться в теплые страны за новыми ощущениями. Летом семьи совершают путешествия на море, к высоким пальмам и горячему песку.

Если запланированный отпуск соответствует ожиданиям, а супруги получили новые ощущения, у них будет вполне удачный год, и мысли о разводе отступят на задний план. Если же отпуск не принес супругам ожидаемых эмоций, не добавил страсти в отношения, пара поневоле начинает задумываться над тем, к чему приведут такие отношения.

Как правила эти невеселые размышления приводят к адвокатам, специализирующимся на бракоразводных процессах, передает Vista News.