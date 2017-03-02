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Группа американских ученых провела исследование с целью определить, по каким критериям отбирает себе будущую жену большинство современных мужчин. Как оказалось, внешность дамы для представителей сильного пола важна, но она стоит не на первом месте.

Ученые выяснили, что первоочередным критерием для мужчины является характер его избранницы. Когда он начинает задумываться о браке, то обращает внимание на то, способна ли женщина улучшить его жизнь и его самого. В такие моменты представитель сильного пола замечает простые мелочи, такие как выглаженные рубашки или убранный дом.

Более того, ему важно, чтобы дама сердца могла пойти в случае необходимости на уступки. Также ей необходимо показать, что она уважает и ценит его. Таким образом, современный мужчина не станет связывать себя узами брака с безумно красивой женщиной, не внушающей ему уверенность.

Ранее психологи в ходе эксперимента доказали, что дружба между мужчинами и женщинами возможна, однако такие случаи являются редкостью. Зачастую именно парни влюбляются в своих подруг, так как с симпатичной девушкой "дружить" гораздо тяжелее. Чтобы выйти из "френдзоны", им не следует скрывать своих чувств, требуется проявлять внимание и заботиться о ней. В ходе исследования 62 процента респондентов признались, что испытывают влечение к друзьям противоположного пола.

В последнее время специалисты заметили такую тенденцию, что большинство девушек относится к хорошим парням как к старшим братьям.

Источник: Московский Монитор