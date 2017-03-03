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Трудно сказать, сможет ли i.Con Smart Condom стать новым словом в развитии носимых устройств и как отреагируют на предложение покупатели, но предзаказы «умных презервативов» уже начались.

Несмотря на говорящее название, с технической точки зрения i.Con Smart Condom — не совсем презерватив. Устройство представляет собой кольцо, которое надевается на обычный контрацептив.

Владелец i.Con Smart Condom сможет узнать о процессе практически всё: скорость движений, их силу, количество калорий, сожжённых во время секса, его время, температуру тела и многое другое. Из по-настоящему полезных функций можно отметить повышенный уровень защиты от венерических заболеваний.

фото: скриншот с сайта ukrnews24.net

Как и любое другое умное устройство, i.Con Smart Condom синхронизируется со смартфоном через Bluetooth. Продавец устройства British Condoms заверяет покупателей, что все собранные данные хранятся анонимно. Однако владелец, если вдруг почему-то захочется, может поделиться ими в социальных сетях.

Стоимость i.Con Smart Condom — 59,99 фунта стерлингов.

По материалам: UKRNEWS24.NET