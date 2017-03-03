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Американские ученые из техасского Университета провели исследование с целью выяснить, в каком возрасте женщины наиболее предрасположены к сексу. При этом результаты эксперимента удивили самих исследователей.

Новое исследование техасских ученых развеяло миф о том, что женщины с возрастом теряют интерес к сексу. Ученые полагали, что представительницы прекрасного пола наиболее сексуально активны в молодом возрасте, однако это оказалось далеко не так.

Известно, что в молодые годы девушки уделяют много времени своему внешнему виду, что делает их привлекательными для представителей противоположного пола. Не удивительно, что в этом возрасте девушки часто занимаются сексом, но это происходит отнюдь не из-за физической потребности.

В действительности же у женщин просыпается настоящая жажда секса примерно в 30-летнем возрасте. В этом возрасте организм начинает подавать наибольшие сигналы необходимости продолжения рода, что побуждает женщину испытывать потребность секса. По словам ученых, возраст наибольшей сексуальной потребности у женщин варьируется от 27 до 45 лет.

Источник: iReactor