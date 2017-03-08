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Мужчины с группой крови О, также известной как первая группа крови, страдают эректильной дисфункцией в четыре раза реже, чем прочие. Как уточняет ряд средств массовой информации со ссылкой на итальянских ученых, этой максимально «полезной» для потенции группой крови обладают примерно 44 процента представителей сильной половины человечества.

Сообщается, что в исследовании, проведённом специалистами, приняли участие 350 мужчин. Наблюдая за ними на протяжении продолжительного времени, специалисты пришли к выводу, что у обладателей первой группы крови, проблемы с эрекцией с возрастом появлялись значительно реже, чем у прочих — в 16 процентах случаев против, к примеру, 42 процентов случаев у второй группы, или группы A. Разница продолжала наблюдаться даже после того, как специалисты приняли во внимание другие факторы, такие как кровяное давление и вредные привычки участников.

Стоит отметить, что на основании данных о 350 людях далеко не всегда можно сделать по-настоящему объективные выводы. Однако специалисты считают, что выявленная ими четырёхкратная разница является достаточно значимой, чтобы её нельзя было полностью списать на совпадение.

В СМИ не упоминается, были ли результаты нового исследования опубликованы в каком бы то ни было рецензируемом научном издании.

Согласно различным проведённым ранее исследованиям, около 10 процентов мужчин на том или ином этапе жизни сталкиваются с эректильной дисфункцией, причём в возрасте старше 40 лет подобные проблемы возникают у каждого третьего. Некоторым из таких людей помогают специальные препараты, улучшающие потенцию, однако на многих не действуют и они. Ранее в числе факторов, влияющих на вероятность появления трудностей такого рода, специалисты называли вредные привычки, предрасположенность к лишнему весу и диабету, а также повышенное артериальное давление.

Источник: 24news.com.ua