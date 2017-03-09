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Боксер из Британии Дэвид Аллен на официальной процедуре взвешивания перед боем в Лондоне на "О2 Арене" с соотечественником Дэвидом Хоу изрядно позабавил СМИ и поклонников бокса.

Аллен решил "запугать" Хоу ... содержимым своих трусов. Для этого на церемонии взвешивания супертяжеловес запихнул себе в трусы носок, таким образом визуально увеличив размеры своего достоинства.

Когда Аллен снял штаны и показал публике свое "хозяйство", это вызвало шок и у организаторов, и у соперника. После минутного замешательства, Хоу, едва сдерживая улыбку, все-таки смог настроиться на серьезную битву взглядов.

Отметим, что такая "порнографическая" атака оказалась действенной. Бой завершился убедительной победой Аллена, который отправил соперника в нокаут уже во втором раунде.