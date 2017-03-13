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Ученые назвали три главные причины измены со стороны мужчины и выяснили, как этого можно избежать.

Первая причина оказалась довольно парадоксальна: мужчины изменяют, потому что считают, что «могут». В обществе сложилось такое отношение к полигамности. Девушкам претит одноразовый интим, они считают его аморальным и неправильным, а вот представители сильного пола могут позволить себе найти кого-то на одну ночь.

Вторая причина кроется в том, что мужчине не хватает внимания со стороны супруги, которую полностью поглотили бытовые хлопоты. Они отнимают все ее силы, в итоге она начинает меньше следить за собой, а мужа этот засаленный халат начинает огорчать и склонять к мысли, что он «достоин чего-то большего», мужчина нередко решается на измену.

И третья причина, как полагают исследователи, состоит в том, что мужчины разделяют роли жены и любовницы. Первая, по их мнению, должна быть любящей, заботливой и хозяйственной, а вторая - раскованной, сексуальной, раскрепощенной и легкомысленной.

Предотвратить измену ученые советуют изменением отношения к так называемым «гендерным делам». Так, муж легко может пропылесосить или приготовить обед, а жена способна поменять лампочку.

Перераспределить обязанности по дому тем более стоит, если женщина превращается в «типичную домохозяйку», чтобы у нее появилось время на себя.

Источник: ФАН