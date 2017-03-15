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В связи с предстоящей колонизацией Марса остро встал вопрос секса в космосе. По данным американского космического агентства NASA, репродукция человека в условиях невесомости — проблематична. Американские эксперты также полагают, что сексуальный акт в космосе может привести к развитию морской болезни.

Исследователи агентства основываются на итогах изучения влияния гравитации и ее отсутствия на мышей. У грызунов в невесомости просто прекратилась овуляция (выход яйцеклетки из яичника в маточную трубу).

Специалисты не исключают, что и у людей возможны трудности с наступлением беременности, передает Svopi. Ученые подчеркивают, что попыток совершить половой акт в условиях космоса пока не предпринималось, хотя был неудачный эксперимент с поцелуем в симуляторе невесомости.

В ноябре 2015 года известный американский астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон рассказал, как может проходить половой акт в космосе. По словам ученого, второй закон Ньютона (произведение массы тела на его ускорение равно силе, с которой на него действуют окружающие тела) — главное препятствие на пути к физической любви в невесомости.

То есть, любой контакт с партнером во время полового акта в космосе заставит его тело ускоренно двигаться в заданном направлении, пока оно не ударится о стенку космического корабля.

Кроме того, в коcмических условиях под угрозой находятся внутриклеточные процессы. В частности, в растущей клетке может нарушиться строительство оболочки.

Между тем, на днях представители Британского межпланетного сообщества уверены, что через 20 лет на орбите Земли появится первая колония, населенная людьми, а в NASA вынашивают планы по колонизации Марса.