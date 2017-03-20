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Ученые назвали продукты, которые усиливают сексуальное влечение, развенчав устоявшиеся мифы в этой области. В частности, в данном исследовании было указано, что морепродукты не входят в число действенных афродизиаков. Все потому, что они способны на время прибавить энергии, как и любая другая белковая пища, но не могут повысить либидо.

К число лучших природных афродизиаков ученые отнесли рафинированный сахар, белковую и жирную пищу, однако в данном случае важно не переедать. Только умеренное количество этой еды поможет усилить сексуальное влечение.

Намного более полезными являются постоянные афродизиаки. Это продукты, которые позволяют держать тело в тонусе, обеспечивают здоровье организма - и, соответственно, повышают половое влечение.

К ним относятся апельсины, киви, клубника, ягоды, содержащие витамин С. Также ученые называют миндаль, семена кунжута, морковь, авокадо, сладкий картофель и батат.

По материалам: SunDayNews