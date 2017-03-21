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Эксперты назвали пять причин, почему интимная связь должна быть ежедневной. Специалисты сообщили, что предаваться любовным утехам нужно регулярно и ни в коем случае не стоит пренебрегать сексом.

Первая причина заключается в единении пары. Речь идет не о телесном контакте, а здесь имеется в виду духовное сближение. Секс с постоянным партнером невероятно сближает пару, люди становятся близки друг другу в эмоциональном и психологическом аспекте.

Специалисты доказали, что партнеры, которые регулярно занимаются сексом, выглядят заметно моложе своих ровесников. Поэтому вторая причина ежедневно заниматься сексом – сохранение молодости. Дело в том, что во время занятий любовью происходит сильный выброс тестостерона и эстрогена. Именно эти гормоны улучшают внешний вид человека и придают коже эластичность.

Третья причина – поддержание хорошей фигуры. Ежедневный секс это хорошая физическая нагрузка, которая поддерживает тело в тонусе и не дает образовываться лишним килограммам. Только в данном случае, чтобы сохранить стройную фигуру, не нужно ходить в тренажерный зал и посещать утомительные тренировки.

Профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и избавление от депрессии – это четвертая и пятая причины. Люди, которые регулярно занимаются сексом, получают сильные кардио-нагрузки, которые являются очень полезными не только для сердца, но и для всего организма в целом.

По материалам: S2