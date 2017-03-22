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Сервис онлайн-знакомств Saucy Dates однажды провел любопытнейшее исследование на тему того, насколько сильно мужчины разных стран преувеличивают размер своего «достоинства». Видимо, вопрос «Зачем?» станет предметом следующего исследования… Итак, Saucy Dates получили информацию от 1715 респондентов: в опросе участвовали 953 мужчины и 726 женщин.

Обоим полам задавали один простой вопрос. Мужчинам: «Каков ваш размер пениса в эрегированном состоянии?» А женщинам: «Какой длины был член вашего последнего мужчины?» И вот что выяснилось. Как ни парадоксально, размеры полового члена преувеличивают не только мужчины, но и женщины! Если верить данным статистики. Только в одной стране мужчины недооценили свой потенциал.

Итак, больше всего любят приврать австралийцы. Женщины утверждали, что «средний размер» их земляков составляет 15 см, тогда как мужчины называли цифру в 18 см, то есть разница между двумя утверждениями составляла примерно 17%. Впрочем, если верить исследованию EveryoneWeb, и те, и другие ошибаются, и средний размер достоинства австралийцев составляет всего 13 см.

Американцы недалеко ушли от австралийцев в этом отношении: мужчины тоже оценивают свой размер в 18,4 см, тогда как женщины возражают, что это всего 16,9 см. Реальный же «средний размер», так же, как и в Австралии, составляет всего 13 см.

Кстати, британские женщины тоже оценили члены своих любовников в 16,9 см. В этом смысле британцы оказались скромнее своих англоязычных предшественников и скромно утверждали, что оснащены всего на 17,5 см. Сколько на самом деле? 14 см, длина дисплея шестого «айфона».

Только канадцы сошлись во мнении и оценили размеры членов своих соотечественников в 18 см. Впрочем, тут женщины польстили своим любовникам, потому что реальная цифра составляет всего 14 см.

Что же касается жителей Индии, то индийские мужчины были единственными, кто недооценил размеры собственных членов, по сравнению с мнением женщин. Респонденты-мужчины назвали цифру в 15,4 см, а женщины склонялись к цифре в 16 см. Впрочем, в реальности Индия входит в 14 стран с самыми маленькими членами в мире. В этом же списке КНДР, Республика Корея, Япония, Индонезия, Китай и Малайзия.

Удивителен при этом результат другого исследования, которое показало, что идеальный размер члена для женщин составляет 16 см. Интересно, что этот размер — именно для долгосрочных отношений, а вот для отношений на одну ночь женщины называли цифру в 16,5 см.

Источник: COSMO