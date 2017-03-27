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В разное время эксперты выдвигали всевозможные мнения и гипотезы на счет того, как алкогольные напитки влияют на качество половой жизни. В ходе различных исследований выяснилось, что прием алкоголя пагубно сказывается на сексе.

Мужчины и женщины по разному ощущают влияние «горячительных напитков». Так, для представителей сильного пола характерно ослабление оргазма или его отсутствие. Кроме того, пьяные мужчины не уделяют внимание безопасности полового акта. Женщин же алкоголь делает более раскованными в постели. Они становятся менее разборчивыми, если дело касается внешности партнера.

Тем не менее, дамы тоже могут остаться без оргазма из-за алкоголя. Их чувства притуплены, а эмоции смазаны. Это не дает получить настоящее удовольствие от близости с другим человеком.

Источник: Новости Ю