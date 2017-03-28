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Международная группа ученых-сексологов выявила сексуальные способности людей и пришла к выводу, что большая часть левшей очень довольна качеством своей интимной жизни, чего не скажешь о правшах. Данные показали — 86% против 15%. Об этом сообщил портал Soulpost, перечислив 11 странных признаков того, что человек хорош в постели.

В списке упомянуты такие способности, как умение пристально смотреть в глаза собеседнику долгий период времени, высокий уровень интеллекта, жизнерадостность, любовь к кофе и вину, а также медленный прием пищи. Некоторые из этих признаков говорят о сексуальном характере человека, в том числе свидетельствуют о его раскрепощенности. «Мастерами секса» также называют тех, кто любит мороженое.

Согласно данным социологов из Германии, леворукие более изобретательны в постели. Первыми такие способности обнаружили представительницы прекрасного пола. Левши чаще используют в своих утехах акробатические элементы.

Ранее ученые установили, что частый секс может улучшить женскую память. Выяснилось, что регулярные сексуальные контакты стимулируют процесс обновления тканей головного мозга человека.

Источник: РАМБЛЕР/новости