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Комплекс упражнений, практикуемых в йоге, может сделать оргазм у женщин необычайно ярким.

Такой вывод специалисты сделали на основе исследований сексуальной активности представительниц прекрасного пола. По словам экспертов, необязательно выполнять самые сложные упражнения. Достаточно освоить базовые асаны йоги и регулярно их практиковать.

Ученые отмечают, что йога стимулирует те мышцы живота и ног, которые как раз включаются во время секса. Если эти мышцы развиты хорошо, то женщина испытывает незабываемый оргазм.

Кроме того, занятия йогой помогают избавиться от депрессии и тревоги. Как отмечают ученые, лучшее время для посещения подобной тренировки - вечер. Все это помогает расслабиться перед сексом.

По материалам: SunDayNews