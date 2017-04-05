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Американские ученые провели исследование с целью выяснить, почему после секса люди становятся более откровенными и охотно делятся своими переживаниями и секретами. Причем это касается как продолжительных отношений, так и случайных связей. Полученные результаты были опубликованы на страницах научного издания Personality and Social Psychology в статье под названием «Секс развязывает ваш язык».

Исследование показало, что люди становятся более эмоционально раскованными, даже просто думая о сексе. Ученые провели ряд экспериментов, в ходе которых подвергали добровольцев воздействию сексуальных стимулов, таких как просмотр эротических сцен из фильмов, после чего просили их рассказать что-то интимное о себе незнакомцу противоположного пола с помощью текстового сообщения или при личном общении. Исследовательские группы, которые подвергались сексуальным стимулам, гораздо охотнее делились секретами, чем те, которые не испытывали на себе воздействие сексуального характера.

Каковы же причины такого явления? «Активация сексуальной системы способствует самораскрытию, которое помогает сблизиться с потенциальным партнером. А самораскрытие, в свою очередь, в дальнейшем усиливает желание быть с этим человеком и способствует развитию отношений», — пишут авторы исследования. Это обусловлено эволюционным механизмом, побуждающим нас создать прочную связь с партнером, заботясь о благополучии будущего потомства.

Источник: marie clare