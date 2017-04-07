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Эксперты Kinsey Institute из США опубликовали данные о том, как часто люди должны заниматься сексом в зависимости от своего возраста и установли десятилетие жизни, которое должно быть максимально насыщено интимными радостями.

Исследование показало, что достигшие взрослого периода жизни к 2000 году люди занимались сексом чаще, чем представители любых других поколений. При этом в возрасте от 18 до 29 лет полагается уделять занятиями любовью 112 эпизодов в году, что составляет, в среднем, два эпизода в неделю. Любопытно, что другая группа исследователей из Wilkes University установила, что студенты университетов, которые занимались сексом один-два раза в неделю, обладали более высоким уровнем антител по сравнению с теми, кто уделял интиму меньше времени.

А вот в возрастном промежутке от 30 до 39 количество занятий сексом снижается до 86 в год, что составляет примерно 1,6 раз в неделю. Это не слишком удивляет, учитывая тот факт, что именно в этот период многие решают завести семью. Ну и рождение детей, а потом и их долгий плач по ночам не слишком мотивируют супругов на интимные утехи.

Более того, в промежуток от 40 до 49 лет количество занятий сексом опускается до 69 в год. Исследователи также выяснили, что 45% семейных пар занимаются сексом несколько раз в месяц, 34% уделяют этому два-три эпизода в неделю, а целых 13% - не более нескольких раз в году.

Исследователи из Your Tango, тем временем, определили идеальное количество занятий сексом в месяц. Минимально допустимым оказался всего один раз в месяц, средним - раз в неделю, а самым оптимальным - от трех до пяти раз в неделю. Установлено, что секс помогает снижать артериальное давление и уровень стресса, он положительно воздействует на качество сна.

Источник: MedikForum