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Запланированное NASA путешествие человека на Марс, которое продлится не меньше 30 месяцев, имеет помимо прочего и проблемы в сексуальном поведении. Известно, что в условиях отсутствия гравитации человеческий организм ведет себя иначе, чем в обычной земной обстановке. Тем более во время длительного космического полета. Эта тема стала предметом изучения специалистов.

Ученые из Института Кинси установили, что находящийся в невесомости организм начинает медленно вырабатывать тестостерон, в результате чего половое влечение падает. Кроме того, приток крови к нижней части тела ослабевает при отсутствии силы тяжести, которую все мы испытываем на земле. В невесомости кровоток становится выше в верхней части организма. Таким образом, сексуальное возбуждение из-за слабого кровотока сокращается – как у мужчин, так и у женщин.

Ученые также констатируют, что эрекция в космосе не такое уж и редкое явление. Еще одно препятствие, которое ставит перед сексом невесомость – специфическое поведение жидкостей в невесомости. Сексуальные отношения, как, собственно, и весь организм человека, зависят от влаги, которая играет здесь важную роль.

Впрочем, как утверждают сами астронавты, дел и забот в космосе столько, что о сексе там думаешь в последнюю очередь. Ни одного сексуального контакта в космическом пространстве еще не было.

Источник: Вероятно