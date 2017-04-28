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Почему ласкание шеи или уха приводит к большему возбуждению, чем прикосновение к носу, и почему считается, что эрогенных зон у мужчин меньше, чем у женщин? Ответить на этот вопрос постарались ученые из Университета Бангора (Великобритания).

Исследование проводилось среди 800 человек из Великобритании и ЮАР, которые заполняли анкету. Всего в исследовании приняли участие 304 мужчины и 496 женщин (средний возраст — 25 лет).

Среди них на свою гетеросексуальную ориентацию указали 84%, гомосексуалистов оказалось 4,8% и бисексуалами были 5,9%. Каждому из опрошенных предлагалось оценить по 10-балльной шкале чувствительность одной из 41 части тела, среди них были лоб, губы, пальцы, живот, пупок, половые органы, коленки, ступни и другие места.

Усредненные результаты показали, что у женщин максимальное число баллов (9,17) набрал клитор; грудь — 7,35 балла, а наименее чувствительны оказались нос и локоть (0,16).

У мужчин, как и ожидалось, верхнюю строчку рейтинга занял детородный орган (9), на втором месте губы (7), затылок, а, к примеру, коленки оказались в самом конце списка (0,32).

По мнению ученых, тот факт, что женщины указывали в среднем шесть частей тела, чувствительность которых по десятибалльной шкале они оценивали в шесть и выше баллов, а мужчины — лишь две, в целом подтверждает мнение о том, что у женщин число эрогенных зон больше. Оказалось, что спина, задняя часть шеи, бедра, губы и плечи у женщин в среднем чувствительнее, чем у мужчин.

А вот единственным местом, которое у мужчин оказалось субъективно более чувствительным (4,8 против 3,0), чем у женщин, оказалась промежность.

Одним из главных выводов оказалось то, что три четверти опрошенных приписали ногам и коленкам, в частности, минимальный или нулевой рейтинг.

Это соответствует прошлым научным теориям, предполагавшим, что за чувствительность ног и гениталий отвечают разные отделы мозга.

Еще одним сюрпризом стал высокий уровень корреляции: картина сексуальной чувствительности тела примерно одинакова у людей разного возраста, не зависит от пола, сексуальной ориентации, национальности или расы.

«Мы обнаружили, что все мы, жители как минимум двух континентов, имеем примерно одни и те же эрогенные зоны — белый ты или черный, средних лет или молодой, являешься ты женщиной среднего класса, сидящей в лондонском офисе, или ты гей, живущий в африканской деревне. Это прошито, встроено в нас и не зависит от культурных отличий или жизненного опыта», — считает ученый Оливер Тернболл, автор исследования, опубликованного в журнале Cortex.

Источник: газета.ru