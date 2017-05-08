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Американские психологи провели эксперимент, с помощью которого они хотели выяснить, как уровень IQ и привлекательности внешности девушки влияют на её популярность у противоположного пола.

Изначально учёные измеряли уровень интеллекта девушек-добровольцев, а после предлагали им пообщаться с добровольцами-мужчинами. После непродолжительного свидания представители сильного пола должны были выбрать наиболее понравившуюся им даму.

Эксперты были немало удивлены результатами эксперимента. Даже не самых привлекательных внешне девушек мужчины выбирали чаще, чем красавиц, отличающихся высоким IQ. Сами респонденты объясняли данное явление низкой привлекательностью умниц.

В то же время учёные отметили, что истинная причина данного явления кроется в том, что мужчины боятся более интеллектуально развитых девушек. На фоне одарённых спутниц представители сильного пола чувствуют себя глупо и неуверенно.