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Сайт знакомств Match.com провел любопытное исследование. Психологи проанализировали переписку 5765 человек и выяснили, что 40% людей, которые думают о сексе десятки раз в день, активно используют в своих сообщениях эмодзи. В то время как те, кто нейтрально настроен к сексу (то есть думает о нем всего несколько раз в день), крайне редко использует эмодзи в своих сообщениях.

Этот результат подтвердил исследование двухлетней давности того же Match.com на ту же тему. В 2014 году стало известно, что те, кто активно использует функцию эмодзи, занимается сексом в два раза чаще, чем те, кто пренебрегает этим достижением цивилизации.

Кстати, известно также, какие эмодзи пользуются наибольшей популярностью. На первом месте — эмодзи с глазами-сердцами, на втором — эмодзи-поцелуй, на третьем — эмодзи-кот с глазами-сердцами (данные собраны в «Твиттере» американских пользователей в период с 1 июля до 16 августа 2015 года). Причем эти три эмодзи одинаково популярны и у мужчин, и у женщин.

Источник: MAXIM