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Кто-то без боя уступает любимого человека другому претенденту на его сердце, а кто-то агрессивно охраняет свою территорию. Есть и те, кто долго мстит индивидам, покусившимся на их личное счастье. WMJ.ru рассказывает, как знаки Зодиака ведут себя с соперниками и соперницами.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны-мужчины своего не отдают. Они не терпят соперников и достаточно резко с ними расправляются. В ход идет и мордобой, и яркая демонстрация своего превосходства — интеллектуального, финансового, физического. Дамы же этого знака действуют тоньше: они не воздействуют на соперниц, а начинают рассказывать своим любовным партнерам пикантные подробности из жизни конкуренток, чем ловко вызывают отвращение своих мужчин к тем особам, которые пытаются с ними флиртовать.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Тельцы соперников/соперниц показательно игнорируют. Демонстративная ревность не их тема. Однако если ты покусишься на то, что принадлежит им, то готовься к разнообразным неприятностям, которые будут долго и упорно происходить с тобой по совершенно непонятным причинам. И это притом что представители этого знака, в принципе-то, не очень ревнивы, они достаточно уверены в себе, чтобы не дергаться по поводу знаков внимания, оказываемых их вторым половинкам. Но гадость сделают. Так, просто на всякий случай.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы соперников/соперниц, как правило, не трогают. Достается их любовным партнерам, которые вроде как и не виноваты в том, что кто-то обратил на них свое внимание. Представители этого знака злоехидничают, не стесняются оскорблять своих вторых половинок, цинично проходятся по их внешности и личностным качествам, обязательно выражая удивление, что на них кто-то позарился. И сразу готовы поверить в измену, даже если там и близко ничего похожего не было.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки показательно робки и якобы великодушны, поэтому они спокойно отходят в сторонку, не мешая очаровывать их любовных партнеров. Но если ты наивно полагаешь, что тебе сойдет с рук покушение на «рачье имущество», тебя можно только пожалеть. Представители этого знака невероятно мстительны, они ловко находят болевые точки соперников/соперниц и давят на них до тех пор, пока у неразумных индивидов, позарившихся на чужое, не пропадают вообще какие-либо желания, связанные с личной жизнью.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы с соперниками/соперницами стараются подружиться. Они подпускают их достаточно близко к себе, окружают тотальной заботой и тихо, но регулярно давят своим величием. В общем, тому, кто претендует на собственность представителя этого знака, быстро становится неудобно продолжать атаки — ну еще бы, ведь он (она) обижает такого хорошего человека, да и вообще, разве можно конкурировать с великолепным Львом? Самооценка врага в клочья, он полностью деморализован и обезврежен.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы соперников/соперниц просто устраняют из ареала обитания своих любовных партнеров, причем часто делают это чужими руками. Так что если тебе, к примеру, понравился занятый коллега-мужчина, поинтересуйся, под каким знаком родилась его дама, и если это Дева, то не связывайся, а иначе уже очень скоро можешь оказаться и без работы, и с безнадежно подпорченной репутацией. Эти расчетливые манипуляторы знают, что и кому сказать, чтобы избавиться от угрозы измены.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы-женщины ведут себя с соперницами весьма темпераментно. Могут публично вцепиться в волосы, выплеснуть в лицо бокал вина или чего-то более ядовитого, не гнушаются громких скандалов с обвинениями и оскорблениями. Мужчины же этого знака более сдержанные, они не опускаются до выяснения отношений с соперниками и, как правило, тихо рефлексируют в сторонке, пока кто-то пытается очаровать их любовных партнерш. Да и за свершившуюся измену своей дамы они часто винят не ее, а себя.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы соперников/соперниц обожают, ведь их наличие делает жизнь еще интереснее. Правда, чаще всего ситуация напоминает избиение младенцев, так что конкурировать с представителями этого знака — себя не любить. Если ты недальновидно решишь отобрать у Скорпиона его «игрушку», готовься к стеклам в обуви, заковыристым проклятиям, мелким и крупным пакостям, а главное — к мощнейшему психологическому прессингу, которого не выдерживают даже самые стрессоустойчивые.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы на соперников/соперниц вообще не реагируют. Они настолько уверены в своей неотразимости, что не воспринимают всерьез чужие нелепые потуги завладеть сердцем их любовных партнеров. Разве что только ехидных замечаний в адрес конкурентов становится чуть больше, да и сами представители этого знака подсознательно начинают сиять еще ярче, демонстрируя свою привлекательность. Ну и споткнуться на ровном месте соперник/соперница Стрельца может совершенно запросто, сломав себе что-нибудь жизненно важное.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги страшно ревнивы, поэтому тем, кто позарился на их любовных партнеров, жизнь быстро перестает казаться волшебной. Представители этого знака собирают на соперников/соперниц подробное досье, звонят им домой и третируют не только их самих, но и их родственников, приезжают к конкурентам на работу и выставляют их в негативном свете перед начальством и коллегами, создают массу других проблем. Ну и при каждом удобном случае уничтожают морально.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи не только сами разрывают всяческие отношения с теми, кто покусился на их любовных партнеров (даже просто позволил себе легкий флирт с ними), но еще и окружающих настраивают против соперников/соперниц. Представители этого знака ревностно охраняют свою территорию, поэтому, если ты решишь на ней наследить, готовься к крупномасштабному бойкоту, появлению нелицеприятных сплетен, информационной войне. А вот если Водолей не знает своего конкурента в лицо, то предпочитает находиться в блаженном неведении и делать вид, что ничего не происходит.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы не выясняют отношения с соперниками/соперницами, не третируют их, не мстят. Они прекрасно понимают, что, если любовный партнер решил изменить, воздействие на того, кто его к этому подталкивает, ничего не даст. Поэтому представители этого знака занимают выжидательную позицию и смотрят, к чему приведет процесс соблазнения их второй половинки, а потом поступают по ситуации — например, уходят, ну или остаются, якобы прощая измену, а на самом деле просто не желая что-либо менять в личной жизни.

Источник: Ваш Модный Журнал