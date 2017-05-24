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Секс помогает расслабиться, снять стресс, отвлечься от проблем и даже поправить здоровье. Стоит ли предаваться страсти каждый день? Как утверждают гинекологи, сексом можно заниматься каждый день, и даже несколько раз в сутки.

Столь регулярные половые контакты не только не вредят интимному здоровью, но и оказывают благоприятные воздействие на весь организм в целом. Что изменится в вашей жизни, если вы с партнером начнете заниматься сексом ежедневно?

Повысится стрессоустойчивость

Интимная близость снижает артериальное давление и эмоциональную нагрузку на нервную систему. Мы чувствуем прилив сил, самооценка растет, улучшается настроение. А еще секс – это отличное успокоительное. Высвобождая энергию, мы испытываем умиротворение. Нам больше не хочется ругаться и ссориться. В организме активно вырабатывается кортизол и эстрон – гормоны, которые отвечают за когнитивные (творческие) функции.

Иммунитет станет крепче

Регулярный секс защищает от простуды и инфекций. Дело в повышенной выработке антител (иммуноглобулинов).

Улучшится физическая форма

Не секрет, что секс помогает похудеть. Во время полового акта мы сжигаем около 200 ккал за 30 минут. Этого недостаточно? Не забывайте про сокращения мышц в момент достижения оргазма – еще 100-150 ккал. Отличная альтернатива утренней пробежке.

Проблемы сердца не побеспокоят польза секса для здоровья

Занятия сексом не менее двух раз в неделю снижают риск сердечных приступов на 50%. Врачи уверяют, что неправильно ассоциировать активные любовные игры с вероятностью повышения мозгового кровообращения. Это миф.

Вы с партнером сблизитесь

Речь, конечно, не только о тактильном контакте. Во время секса в организме возрастает уровень окситоцина – гормона удовольствия. Мы чувствуем себя счастливее, что помогает построить доверительные отношения с мужчиной и за пределами постели. Частый секс сделает вас ближе друг к другу и положительно скажется на ваших отношениях в целом.

Ослабеет боль

Еще одна важная функция окситоцина и эндорфинов – делать любые неприятные ощущения слабее. Это касается и симптомов ПМС, и зубной боли.

Мужчина будет защищен от рака простаты

Американские ученые единогласны во мнении: чем большее количество эякуляций мужчина переживает в течение месяца, тем ниже риск развития карциномы. Если заниматься сексом ежедневно, вероятность пострадать от недуга падает на 33%.

Интимные мышцы станут крепче

Тренировка мышц тазового дна не только положительно влияет на здоровье женщины, но и значительно усиливает желание. В дополнение к этому, если во время половой близости концентрироваться на работе заданных мышц, вы сможете доставить партнеру намного больше удовольствия.

Кому не стоит заниматься сексом каждый день

Секс — безусловно, супер-целебная пилюля для вашего тела и настроения. Но, как и у каждого лекарства, у него есть «особенности приема». Сексологи утверждают, что:

лучше не заниматься сексом каждый день, если вы планируете ребенка. При частом выбросе спермы количество «головастиков» заметно снижается (но зато подвижность у них возрастает), а при долгом «застое» качество спермы портится, так что врачи называют оптимальное количество половых актов: раз в два дня в период предполагаемой овуляции.

секс каждый день не стоит практиковать при частой смене партнеров. Даже если вы ненасытны в постели, подумайте о мастурбации — столь частая смена мужчин может привести к воспалениям и инфекционным заболеваниям, т.к. женская микрофлора при контакте с каждой новой мужской должна успеть «притереться».

каждый день заниматься сексом также вредно тем парам, в которых заметно разные темпераменты. Если партнер уже желает снова оказаться в постели, а ты еще чувствуешь дискомфорт после предыдущего раза, лучше отказаться и обсудить эту тему, чем уступать «из вежливости».

Источник: Лиза