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Существует несколько причин, когда женщина соглашается на секс с партнером из жалости к нему. Но ученые предостерегают тщательней обдумывать такие поступки, так как, по их мнению, секс из жалости вызывает депрессию.

Женщина может остыть к своем партнеру и не испытывать сексуального влечения по нескольким причинам. В основном это связано с психологическим состоянием, например, когда в первый год после рождения ребенка молодая мама эмоционально и физически уставшая, и соглашается на секс с мужем, чтобы он был доволен. К другим причинам относятся неподходящие для женщины привычки ее партнера в сексе. Вместо того, чтобы обсудить это, женщины держат все в себе, боясь обидеть, и соглашаются на секс, чтобы не расстраивать партнера.

Ученые считают, что женщины, которые соглашаются на секс, не испытывая при этом искреннего желания, со временем впадут в депрессию. Эмоциональная подавленность может стать причиной больших проблем в отношениях или вовсе приведет к разрыву. Психологи советуют влюбленным чаще общаться друг с другом на интимные темы и не бояться говорить то, что они чувствуют на самом деле. Партнер при этом должен проявить понимание и найти компромисс, тогда секс всегда будет искренним, считают специалисты.

Источник: VladTime