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Ученые из Института естественных наук имени Вейцмана в Израиле провели ряд специальных исследований. Вещества, содержащиеся в женских слезах, способны подавлять сексуальную активность мужчин, показывают результаты ученых.

Слезы вызывают у людей не только эмоциональную реакцию, но и воздействуют на них на химическом уровне. Ученые провели ряд экспериментов с добровольцами. Для начала они собрали в специальные сосуды слезы впечатлительных женщин, показав им трогательный фильм. Полученными слезами пропитали вату, фрагменты которой предложили в течение некоторого времени нюхать мужчинам-добровольцам. Оказалось, что все представители группы, нюхавшей слезы, назвали героинь фотографий менее сексуально привлекательными.

Более того, исследователи обнаружили, что у «потребителей» натуральных слез резко снизился уровень тестостерона – мужского полового гормона. Уровень их полового влечения также понизился. Какими именно компонентами слез была вызвана эта реакция, ученые пока не выяснили.

Источник: VladTime