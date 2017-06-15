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Группа исследователей решила проверить, насколько любовь к спорту может влиять на сексуальную жизнь. Всем известно, что активный образ жизни и регулярные тренировки благоприятно влияют на все показатели организмам — улучшается работа сердца и состояние сосудов, укрепляются мышцы, тело в целом и мозг находятся в тонусе. Поэтому ученые не исключают, что для секса образ жизни также имеет огромное значение.

В ходе эксперимента людей разделили на две группы: одни вели обычный "сидячий" образ жизни, вторые, напротив, активно занимались спортом. Через 9 месяцев ученые проверили результаты испытуемых и убедились, что активные и спортивные участники эксперимента улучшили свою сексуальную жизнь. Они утверждают, что стали гораздо активнее в сексе, удовольствие было ярче, возбуждение наставало быстрее, чем обычно. В общей картине, сексом они стали заниматься значительно чаще. Мужчины отмечают, что во время интимной близости они были более выносливыми, женщины же порадовались, что влечение и оргазм были гораздо сильнее.

Эксперты акцентируют внимание на том, что особенно важно знать о спорте и его влиянии на секс парам, которые долгие годы живут вместе. За это время секс для них стал чем-то обыденным и порой даже не важным. Поэтому стоит начать вести активный образ жизни, чтобы наладить интимную жизнь и "открыть" сексуальность друг друга снова.

Источник: Aspekty