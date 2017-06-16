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Микробиолог из штата Аризона Чарльз Герба назвал самые грязные места для экстремального секса. В список попали туалет в самолете, раздевалка в спортзале, кинотеатр, парк и пляж.

По словам ученого, туалет в самолете является не лучшим местом для экстремального секса. Эти тесные кабинки стоят на первом месте в списке самых загрязненных мест для секса. Герба отметил, что в промежутке между уборками, туалетом могут воспользоваться близко 70 человек, и далеко не все из них тщательно моют руки. Практически на всех плоскостях в туалете самолета может присутствовать кишечная палочка.

В раздевалке спортзала существует идеальная среда для размножения бактерий. Там не рекомендуется даже ходить босиком, не говоря уже о занятиях сексом. Как отмечает микробиолог, сиденья и подлокотники в кинотеатрах чистят довольно редко, и зачастую там можно встретить стафилококк.

На площадках и в парке также лучше забыть об интимной близости. Все, что можно встретить в парках - это вирусы простуды и гриппа, а также следы фекалий животных и людей. По словам Чарльза Герба, пляж также следует исключить из списка мест, где можно заняться экстремальным сексом. Пляжный песок является переносчиком сотен вредоносных бактерий и вирусов, а ранее было доказано, что песок на пляже гораздо грязнее, чем вода.

Источник: VladTime