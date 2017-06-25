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Многие люди уверены в том, что задача полового акта заключается исключительно в получении приятных эмоций и укреплении отношений в паре. Однако специалисты уверяют, что это не совсем так.

Отказ от секса провоцирует развитие "женских" болезней. Дело в том, что во время отсутствия половой жизни происходит застой крови в области малого таза, что может спровоцировать развитие гинекологических болезней – таких, например, как мастопатия. Помимо этого, у женщин возможны болезненные менструации.

Эксперты отмечают, что занятия сексом стимулируют выработку коллагена, препятствующего появлению преждевременных морщин. Еще один из признаков того, что сексуальное воздержание не идет организму на пользу, заключается в появлении хронических болей – головных или болей в суставах.

Источник: Hronika.info