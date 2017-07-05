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фото: скриншот с сайта thedebrief.co.uk

Мы все хоть раз да оставались с разбитым сердцем после разрыва отношений. Мир кажется серым и пустым, любимые хобби не приносят удовольствия (а если это хобби еще и разделял возлюбленный – то вообще беда). Предлагаем 5 фильмов, которые помогут пережить расставание.

"Убить Билла"

Иногда, после расставания хочется не только плакать и жаловаться подружкам, но и вовсю мстить обидчику. Прибегать к физическому насилию не советуем, а вот отвлечься кровавым боевиком, в котором прекрасная Ума Турман жестоко расправляется с бывшим любовником – однозначно.

"Дневник Бриджит Джонс"

Не просто культовый фильм, а главный ром-ком прошлого века. Основная причина популярности ленты – даже не красавцы Хью Грант и Колин Ферт, а главная героиня, в которой так легко узнать саму себя. Бриджит запивает проблемы шардонне, нервничает по поводу своей фигуры и не всегда выбирает того мужчину, которого нужно.

"500 дней лета"

Встретив девушку своей мечты, герой Джозефа Гордона-Левитта уверен, что это – навсегда. За 500 дней Саммер разбивает ему сердце, но преподносит важный урок: не все симпатии нужно воспринимать как любовь на всю жизнь, а расставания можно пережить, каким бы болезненным оно не было.

"Смертельное влечение"

Все мы когда-то сохли по плохим парням. Но что делать, если твой избранник – настоящий психопат, готовый убить твоих друзей и подорвать школу? Героиня Вайноны Райдер не теряет самообладания, а готовит бойфренду (в его роли – кумир подростков 90-х Кристиан Слэйтер) достойный ответ.

"Самоубийцы: история любви"

Вопреки названию, это – мечтательный фильм о том, что всегда нужно двигаться только вперед. Главный герой, перерезав вены вследствие несчастной любви, попадает в загробный мир самоубийц. Там все как у нас, только еще чуть хуже: на небосводе нет звезд, растения никогда не цветут, а людям физически сложно улыбаться. Но даже в этом мрачном месте Зиа умудряется не только найти друзей и поводы для смеха, а и встречает свою любовь. Вот видишь, безвыходных ситуаций не бывает.

Источник: COSMO