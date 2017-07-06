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6 июля отмечается Всемирный день поцелуя (World Kiss Day или World Kissing Day), который впервые придумали в Великобритании.

Во многих городах в этот день проходят различные конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть различные призы и подарки.

Как появился поцелуй?

Большинство знающих людей утверждает, что авторство первого поцелуя не установлено. Он не был изобретен, как электричество или телефон. Он не был назван по имени человека, который первым соединил свои губы и тут же разжал их с характерным звуком, оставив мокрый отпечаток на щеке подруги. Да, в общем-то, не так важно, откуда взялось слово, обозначающее это действие. Гораздо интереснее узнать, почему появилось само действие, но на этот счет ученые-антропологи, историки и философы до сих пор не сошлись во мнении. Теорий существует великое множество.

Польза поцелуев

Антистрессовое действие

Венди Хилл, профессор неврологии американского Колледжа Лафайет (штат Пенсильвания) в ходе клинических исследований выяснил: поцелуй запускает биохимические реакции, которые снижают уровень гормона стресса — кортизола, одновременно повышая концентрацию гормона любви — окситоцина.

Именно поэтому люди, любящие страстные поцелуи оптимистичны и жизнерадостны, легко добиваются личных и профессиональных успехов. Поцелуй повышает стрессоустойчивость и снимает нервное напряжение. Так что, если у вас зашкаливают эмоции, то самое время заняться приятным занятием.

Снижение веса

Во время страстного поцелуя, длящегося не меньше 20 секунд, эффективно сжигаются калории, а обмен веществ улучшается вдвое. Одна минута такого контакта равносильна 500-метровой пробежке. Поэтому влюбленные всегда худеют. Согласитесь, что такая диета самая эффективная и приятная.

Для красоты

Во время глубокого поцелуя задействованы 39 лицевых мышц, что улучшает кровоснабжение клеток кожи. Эта естественная гимнастика лица — отличная профилактика морщин и преждевременного старения.

Гормональный уровень

Поцелуи нормализуют гормональный фон, это позволяет противостоять приступам вегетативно-сосудистой дистонии, что особенно актуально для гипотоников.

Обезболивание

Благодаря эндорфину, естественным антибиотикам и анестетикам, входящим в состав слюны, поцелуй способен снять головную боль и помочь при боли зубной.

Дыхательная гимнастика

Легкие во время и после поцелуя усиленно работают, делая в минуту 60 вдохов, вместо 20 обычных. Такая дыхательная гимнастика полезна для профилактики легочных болезней и общего оздоровления.

Снижается риск инфаркта и инсульта

Во время поцелуя, сердце сокращается чаще (110 ударов в минуту), что улучшает кровоток в организме, кровоснабжение всех органов и систем, нормализует артериальное давление, тренируются сердце и сосуды. К тому же, слюна содержит стрептококки в большой концентрации, которые образуют стрептокиназы – ферменты, препятствующие развитию инсультов и инфарктов миокарда.

Против кариеса и пародонтоза

Чикагские ученые рекомендуют целоваться в целях профилактики кариеса и пародонтоза, особенно сразу после еды. Дело в том, что при поцелуе усиленно вырабатывается слюна, богатая фосфором и кальцием. Она интенсивно нейтрализует кислотность во рту, удаляет налет с зубов, что способствует их защите от кариеса (подобно “Орбиту” без сахара).

Противостоять пародонтозу помогают массажные воздействия на десны. Американскими исследователями установлено, что любители целоваться с чувством и расстановкой реже страдают этим опасным заболеванием.

Во время беременности

Опасное заболевание цитомегаловирус отступает перед поцелуями любимого человека, которые выступают в роли естественной «прививки». А еще поцелуи стабилизируют психоэмоциональное состояние беременной женщины, что очень полезно для нее и для будущего малыша.

При аллергии

По заверениям ученых, поцелуи служат хорошими анти аллергенами, способными справиться даже с сенной лихорадкой. В результате поцелуя снижается выработка гистамина, который провоцирует лихорадку. Во время эксперимента исследователи выяснили: количество антител, борющихся с вирусом, после чувственного поцелуя возрастает! Поцелуй может бороться и с другими видами аллергий, к примеру с атопическим дерматитом.

Для секса

Один квадратный сантиметр наших губ содержит до 200 нервных окончаний, что объясняет высокую чувствительность губ и то наслаждение, которое мы получаем, прикасаясь губами к любимому человеку. Ученые и психологи советуют сопровождать сексуальные контакты поцелуями, это позволит сохранить эмоциональную чувственность на долгие годы.

Поцелуи являются замечательной прелюдией к сексу, ведь слюна содержит андростерон, усиливающий любовное желание.

Для иммунитета

При поцелуях мы обмениваемся с партнером белками, минералами, жирами и конечно, бактериями. Последний факт помогает укрепить иммунитет, утверждает Ульф Беминг, доктор Академии общей медицины (Австрия).

Дело в том, что в слюне каждого из нас присутствует индивидуальный набор бактерий, которыми мы и обмениваемся. Организм, получая чужеродную бактерию, начинает усиленно вырабатывать антитела и энзимы, способные противостоять инфекции. Таким образом, происходит естественная пероральная вакцинация и перекрестная иммунизация.

Для долголетия

Люди, активно целующиеся в течение жизни, живут гораздо дольше. К такому заключению пришли ученые в разных странах.

В Канаде специалистами университета Мак-Гилл было проведено исследование обширной группы людей среднего возраста. Выяснилось, что целующиеся люди меньше болеют и стареют медленнее.

Немецкими учеными установлено, что мужчины, целующие жен в губы перед уходом на работу, живут дольше на пять лет.

Источник: Сонная кантата