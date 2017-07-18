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На дворе середина июля, а погода балует лишь временами. Ну так используйте дождливые дни, чтобы сделать даже такое лето незабываемым.

Известно, что непогода дает возможность оценить домашний уют, спокойную, неспешную и душевную атмосферу. Поэтому предлагаем вам пять способов, как романтично провести время вдвоем даже в дождливое лето!

Целоваться под дождем

Не бойтесь промокнуть! Теплый летний дождь может создать романтическое настроение за пару секунд.

Да и вообще, на мгновение вернитесь в детство, когда прогулка босиком по лужам доставляла столько радости! В крайнем случае, прихватите зонтик и резиновые сапоги.

Фотосессия под тучами

Заранее продумайте тему фотосессии, например, "Лето в городе" или "Дождливый летний день", приготовьте все необходимое для съемок: цветы, подобранные по стилю шляпы, плед, чтобы подстелить, большой зонтик и так далее.

Если решите снимать сами, заранее запаситесь всей необходимой экипировкой и не забудьте пластиковые чехлы для аппаратуры, чтобы влага ее не повредила. Такая фотосессия будет точно веселый, незабываемой и порадует необычным результатом.

Пикник, ночь на пляже или на велосипедах к рассвету на озере

Погода, разумеется, может этому плану немного помешать, но, если заранее подумать об одежде - романтика будет обеспечена.

Прихватите бутылочку вина, бокалы, приготовьте сэндвичи, салаты и другие легкие закуски. А потом можно пожарить зефир на костре или собрать свежие ягоды в лесу, купить молока у местных фермеров. Да неужели вам нечем будет заняться вдвоем? :)

Нырните в джакузи

В Латвии давно доступны открытые джакузи - в спа-отелях не только Юрмалы, но и других городов.

А еще такие ванны часто устанавливают в частных домах - на террасах, балконах или крышах, чтобы создать условия для неповторимого отдыха в небольшой компании или вдвоем. Если позаботиться о бронировании заранее, то иукенд может стать действительно незабываемым!

Устройте киновечер

Совместный просмотр фильма - прекрасная возможность провести время вдвоем. На первом свидании, конечно, отдается предпочтение настоящего кинотеатру.

Но для пар, которые вместе уже довольно давно, иногда хочется зарыться в плед, схватить миску с черешней и посмотреть старый любимый фильм. А может, и новый. Главное, договориться какой именно. Главное, что любую ленту всегда можно поставить на паузу...

Фото: пресс-фото