Ученые: женщина влюбляется за 45 секунд
Woman | 19 июля 2017 года, 14:45
Британские ученые выяснили, сколько времени необходимо, чтобы влюбиться. Согласно исследованиям, женщине для этого нужно лишь 45 секунд. Таким образом, они фактически доказали, что любовь с первого взгляда существует. По мнению ученых из Соединенного королевства, симпатия является следствием биохимических реакций, которые заставляют женщину на подсознательном уровне считать мужчину привлекательным.
Однако результаты исследования касаются только женщин — сколько времени нужно мужчине, чтобы влюбиться, осталось загадкой.
Источник: Женский Журнал