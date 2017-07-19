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Британские ученые выяснили, сколько времени необходимо, чтобы влюбиться. Согласно исследованиям, женщине для этого нужно лишь 45 секунд. Таким образом, они фактически доказали, что любовь с первого взгляда существует. По мнению ученых из Соединенного королевства, симпатия является следствием биохимических реакций, которые заставляют женщину на подсознательном уровне считать мужчину привлекательным.

Однако результаты исследования касаются только женщин — сколько времени нужно мужчине, чтобы влюбиться, осталось загадкой.

Источник: Женский Журнал