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В мире не так уж много вещей, которые действительно сближают партнеров, и ленивое просыпание в выходной день — одна из них. Не спешите вскакивать и заниматься делами, есть кое-что поинтереснее!

Приятное начало

Пусть он сядет на край кровати и спустит ноги вниз. Сядь к нему на колени, лицом к лицу, закинь одну ногу ему на талию, чтобы контролировать его движения. Свободную руку пропусти между вашими телами для дополнительной стимуляции. Не спешите, наслаждайтесь моментом.

Ленивое воскресенье

Не нужно думать о неудобном сексе в душе, лучше расположитесь в ванне. Заварите кофе, расслабьтесь, напустите пены, потрите друг другу спинку. Потом попроси его сесть и вытянуть ноги, сядь сверху спиной к нему — и пусть он ублажает тебя рукой или чем захочет. Потом поменяйтесь. Как в обычный ленивый выходной, продолжите день приятным чаепитием и сериалом.

Правильный будильник

Ляг на живот, выпрямив и сдвинув ноги. Пусть он ляжет сверху и раздвинет ноги. Подберите вариацию позы в зависимости от размера его пениса.

Мягкое пробуждение

Прошепчи ему на ухо, чтобы не открывал глаза. Начни целовать его в губы и постепенно спускайся все ниже. Действуй медленно и расслабленно, потом поменяйтесь ролями.

Удобные ложки

Пусть он ляжет на спину и слегка согнет ноги, ляг сверху спиной к нему. Направляй его руку так, чтобы тебе было приятно. Продолжите ленивым сексом — только следи за положением тела и постарайся не скатиться!

Источник, фото: cosmo.ru