Woman |

Наши эрогенные зоны не ограничиваются клитором, грудью или шеей — женская сексуальность устроена сложнее, чем может показаться. Некоторые источники сексуальной радости спрятаны в самой глубине нашего тела. Давайте разберемся, что же такое точка G, существует ли она на самом деле, как ее найти и нужно ли ее вообще искать.

Щекотка Уиппла

История точки G началась с человека по имени Эрнст Графенберг. Он был анатомом, проживал и работал в Германии, позже эмигрировал в США. Хотя Графенберг в первую очередь известен как создатель внутриматочной спирали, в своих исследованиях он затрагивал и тему женской сексуальности — не очень популярную в 40-е годы.

Щекотка Уиппла

Однажды ученый обнаружил чувствительную область внутри влагалища, расположенную на передней стенке на расстоянии примерно 7 см от входа. Сегодня эта область известна как точка G, но в 1940-е годы исследователь даже не стал давать ей названия, написав просто: «Главная эротическая зона, возможно, даже более важная, чем клитор». Больше всего Графенберга удивило, что при стимуляции этой зоны женщины не просто достигали оргазма, но и эякулировали.

Открытие не было интересно научному миру, и точка G «уснула волшебным сном», как Спящая Красавица, чтобы проснуться спустя 30 лет. Ее пробудили в 1981 году ученые Беверли Уиппл и Джон Перри, опубликовав исследование, в котором соглашались с предположением Графенберга о наличии особой эрогенной зоны внутри влагалища. «Когда я рассказала коллеге о нашем открытии, он предложил мне назвать эту точку „Whipple Tickle“ (щекотка Уиппла), — рассказывает Уиппл. — Я подумала и не согласилась. Графенбергу нужно вернуть долг». Так заветная зона обрела название «точка G». Не знаем, был бы счастлив Графенберг, что именно таким образом его имя вошло в историю, но что сделано — то сделано.

Вперед — на поиски!

Окрыленные открытием, Уиппл и Перри решили не останавливаться на достигнутом и взялись за полномасштабное исследование вопроса. К ним на обследование пришли более 400 женщин, и ученые отыскали заветную точку у всех дам без исключения.

Правда, ее размеры, чувствительность и местоположение варьировались в зависимости от индивидуальных особенностей каждой женщины. Будешь смеяться, но до сих пор ученые спорят на тему того, что же это такое. Одни утверждают, что это аналог мужской простаты, другие — что часть уретры, третьи — что это железа Скина. Некоторые исследователи уверены, что чувствительность передней стенки влагалища объясняется давлением на корень клитора. Но какая разница, если ее стимуляция доставляет удовольствие?

Никакой. Правда, как предполагают ученые, точка G чувствительна не у всех, и это одновременно и хорошая, и плохая новость.

Строим маршрут

Итак, поехали, самое время настроить GPS. Неважно, будешь ты делать это в одиночестве или в компании, первое, в чем нужно убедиться, — что ты в безопасности, твои ногти или ногти твоего партнера короткие и гладкие. Ни в какой другой момент простая заусеница не способна так сильно испортить настроение, как во время мастурбации.

Вторая рекомендация — используй лубрикант на водной основе. Всегда приятнее, когда скользит.

Наконец, третья рекомендация: делай это, когда будешь по‑настоящему заведена. С точкой G действуют те же правила, что и с клитором. Ты можешь «теребить» его сколько угодно, но если настроения нет (а ты помнишь, что женский оргазм устроен довольно сложно), то все труды уйдут впустую — ты останешься разочарована.

Итак, «Хьюстон, к взлету готов», поехали

Ложись на спину и введи палец во влагалище, слегка согнув его. Как только почувствуешь ребристую поверхность, можно останавливаться — лота у тебя нет, так что область придется искать исключительно на ощупь.

Если ты нашла чувствительную зону, нужно найти амплитуду: если мягкие поглаживания не действуют, попробуй более настойчивый подход. Еще один вариант — как будто «помани пальчиком» кого-то (кого-кого, оргазм свой помани!) или сделай так, чтобы твой палец «дрожал», так чтобы пульсация отзывалась именно в том месте, где нужно.

Если тебе помогает партнер, подтяни колени к животу, так ему будет проще добраться до чувствительной точки.

Располагаемся поудобнее

ДОГГИ-СТАЙЛ Эта позиция, хотя и с довольно глубоким проникновением, считается идеальной для стимуляции точки G. Можно использовать как классический догги-стайл, так и более мягкую его версию, когда он лежит на тебе и вы оба не стоите на коленях. Мужчина также может слегка приподнять партнершу, чтобы давление на точку G было больше.

ЖЕНЩИНА СВЕРХУ В этой позе ты сможешь не только контролировать степень погружения, но и «подстроиться» так, чтобы стимулировать клитор и точку G.

НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ТУДА-ОБРАТНО В 2008 году итальянский исследователь Эммануэль Джаннини опубликовал в одном медицинском журнале работу, которая отвечала на вопрос, почему одним точка G доставляет истинной наслаждение, а другие остаются совершенно холодны к ней.

Джаннини просканировал 9 женщин, которые утверждали, что у них есть вагинальный оргазм, и 11 — которые получали только клиторальный. В ходе исследований он обнаружил, что женщины, которые испытывают вагинальный оргазм, обладают более толстой стенкой между уретрой и влагалищем, чем те, кто не испытывает такого оргазма. Таким образом, точка G либо чувствительна, либо нет.

«Впервые возможно определить быстро, просто и недорого, есть ли у женщины точка G или нет», — говорит Джаннини.

Источник: cosmo.ru