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Игра в прятки получила новое значение в области любовных отношений. Это явление — антипод «привидения» (партнер внезапно пропадает навсегда), а означает оно то, что тебя тщательно скрывают от родных и друзей.

Впервые этот термин применила Эллен Скотт в британской газете Metro, и буквально за несколько дней он стал известен в разных странах мира. А тебя когда-нибудь прятали?

Итак, ситуация. У вас все хорошо, вы встречаетесь пару месяцев, рассказываете друг другу обо всем. А потом ты замечаешь, что он знаком с твоей мамой, братом и парой друзей, а ты не знаешь никого из его близких.

Ты отмечаешь его на фотографиях в соцсетях, а он выкладывает их же — но без подписи. Он разговаривает по телефону с другом о прошедшем дне — и ни разу не упоминает твоего имени. Значит, тебя действительно прячут.

Это становится трендом в свиданиях и воспринимается как игра: как долго можно скрывать партнера (или партнершу) от своего круга общения? Делается это в первую очередь для того, чтобы показать, что у вас не настоящие отношения, а интрижка. Таким образом тот, кто прячем, развязывает себе руки и может делать что угодно. Он спокойно скажет родителям, что ни с кем не встречается, а ты после этого почувствуешь, что тебя как будто и не существует.

На прямой вопрос он ответит, что едва общается с мамой и что непременно расскажет о тебе… когда-нибудь. Еще и поднимет тебя на смех, что ты обижаешься на отсутствие в соцсетях: мол, зачем выкладывать нашу жизнь на публику? А его друзья… да они сами не хотят знакомиться, вот такие они странные.

Но скоро ты заметишь, что ему не по себе, когда вас видят вместе. Может, у него вообще есть другая — или целая семья с детьми. Может, он что-то скрывает. И потом ты поймешь, что действительно скрывает. Тебя.

И что делать? Уходить? Заманчиво, но в остальном у вас все отлично!

Выходов на самом деле два. Можно жестко поднять этот вопрос, рассказать о своих чувствах и попросить вписать тебя в его жизнь. Не исключено, что его родители действительно против секса до брака, друзья действительно не интересуются его девушкой, а на первом же фото он отметит тебя. Хорошо!

Если же нет — уходи. Сейчас, пока ты понимаешь, что тебя скрывают, и не хочешь с этим мириться. А не потом, когда влюбишься по уши и подумаешь, например: «Зато не пьет». Ты заслуживаешь того, кто будет ценить тебя, а не обесценивать.

Источник: cosmo.ru