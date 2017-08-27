Woman |

Выстраивать и поддерживать отношения сложно. И еще сложнее — заметить, когда они стали вам докучать, когда становится лень что-то делать и оба партнера начинают тонуть в рутине. Как выбраться из этого болота и вернуть отношениям былую свежесть?

Используйте видеочаты

Вместо того, чтобы писать длинные сообщения, устраивайте маленькие свидания прямо посреди рабочего дня. Только не в тот момент, когда вы на совещании!

Грязные разговорчики

Можно использовать эту тактику и в видеочате, и в письменном виде. Конечно, не обязательно уподобляться персонажам любительских порнофильмов, но дать пару авансов на предстоящую ночь — почему нет?

Придумай приключение

Это не должен быть многодневный трекинг по горам или освоение джунглей на джипе. Речь идет опять же о сексе. Интимная жизнь с фантазиями и открытиями — это всегда здорово. Секс в душе или на кухонном столе тоже сгодится, но еще лучше — на заднем сиденье авто на заброшенной трассе или в темном углу парка, где никого нет… Фантазия подскажет!

Сыграй в вопросы

Если вам не хватает общения (и причин для него), возьмите карты, придумайте тему вопроса для каждой масти или номинала — и вперед! Кто вытаскивает карту — получает вопрос. Очень быстро вы окунетесь в атмосферу первых свиданий, когда впереди было только счастье.

Устрой сюрприз

Можно не созывать 150 гостей для сюрпризной вечеринки, а начать с малого. Купить ему приятную мелочь, приготовить завтрак в субботу утром, да и слова «я тебя люблю», которых вы оба давно не произносили, всегда к месту.

Пойдите на свидание

Вспомните, как все начиналось. Красиво оденьтесь, пойдите в любимый ресторан или на вечернюю прогулку. В суете будней так просто забыть о романтических моментах, но их так же просто наверстать!

Источник: cosmo.ru