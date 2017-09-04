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Ученые из Канады провели исследование, которое показало, насколько для счастья человека необходим брак.

Если верить новому исследованию, большинство людей, которые не имеют законную семью, начинают понимать, что она нужна им. Авторы работы объясняют такое поведение тем, что брак — это одна из составляющих счастью людей.

Специалисты из Университета Альберты исследовали то, как чувство благополучия связано с браком и семьей. При этом нельзя однозначно сказать, кто больше удовлетворен своей жизнью: те, кто женился или вышел за муж, или те, кто живут в свободе от отношений. Но, оказывается, брак очень важен для того, чтобы человек почувствовал себя счастливым.

Все респонденты были разделены на три группы: те, кто поженились рано, поздно или, как говорится, вовремя. Для женщин «рано» означает до 23 лет (22% участниц исследования), «вовремя» — от 23 до 27 лет (45%), и «поздно» — после 27 лет (33%). Для мужчин «рано» означает до 26 лет (29% участников исследования), «вовремя» — от 27 до 30 лет (38%), и «поздно» — после 30 лет (33%), передает новостной портал Планета Сегодня.

Логично, что люди, которые прошли через развод, испытали больше эмоциональных потрясений, чем холостяки, но это краткосрочный эффект, так как они в итоге вступают в новые отношения.

Как показывает статистика, люди, которые поженились вовремя или поздно, гораздо реже говорят о несчастном браке.

Больше всего в браке несчастны люди, которые вступают в брак рано, так как на них наваливаются новые обязательства: учеба, работа, семейные хлопоты, возможно, воспитание ребенка и так далее. Те, кто вступает в брак поздно, уже успели сделать карьеру и получить образование, поэтому уделять время семье гораздо проще.

Источник: Aspekty.net