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Сексопатолог Ян Кернер заявляет, что фильмы для взрослых негативным образом влияют на жизнь людей. По его словам, в современном обществе все больше мужчин предпочитают порнографию настоящей женщине.

Согласно статистике, благодаря фильмам для взрослых мужчины стали удовлетворять себя намного чаще, чем раньше, когда обычно мастурбация происходила один раз в день. Порнография же приводит к тому, что это может происходить до трех раз за день. Если мужчина состоит в серьезных отношениях, подобное поведение будет большой проблемой.

Как отмечает Кернер, некоторые мужчины находятся на уровне развития 17-летнего подростка в психологическом плане, после просмотра таких фильмов. Также эксперт ввел особое понятие «Синдром дефицита сексуального внимания». Таким образом, мужчины легко отвлекаются в виду того, что порнография представляет собой концентрацию всего нового и возбуждающего, а секс с женщиной, получается, недостаточен для возбуждения.

Источник: VladTime