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Переживать о том, что, может быть (пусть и маловероятно), он не честен с вами, — нормально. Даже если у вас все прекрасно и этого не может быть никогда. Люди изменяют по разным причинам, и даже если вы ответите «да» на все эти пункты, он может быть неверен (зато каков лжец!). Но с большой вероятностью — все у вас хорошо и вам не о чем беспокоиться.

1. ОН НЕ ЭГОИСТ

Часто измена — это акт эгоизма. Если он постоянно обо всем забывает и отменяет планы, когда он вам нужен, то он, скорее всего, не изменяет. Он может быть добрым и милым — и лгать, а может вести себя как полный засранец — и не смотреть по сторонам вообще.

2. ОН ДОСТОИН ДОВЕРИЯ

Если он в принципе не склонен лгать и пропадать из виду на пустом месте, то скрыть измену будет довольно сложно.

3. ОН НЕ УМЕЕТ ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ

Если вы внезапно узнали, что он не работает уже пару месяцев или у него есть брат-близнец, то интрижку на стороне он всегда скроет. А если же секреты в нем не держатся, переживать нечего.

4. ОН СЛИШКОМ ЗАНЯТ

Работа, друзья, хобби, маленький бизнес — он с вами-то не успевает встречаться, как ему найти кого-то еще? Разве что он вообще никогда не спит или пользуется маховиком времени, как Гарри Поттер, но и то и другое объективно невозможно.

5. ВЫ ЗНАЕТЕ О ЕГО ЖИЗНИ ПОЧТИ ВСЕ

Если вы ревнуете к тому, что он иногда обедает с коллегой, оставьте это пустое занятие. Он не стал бы вам об этом рассказывать, если бы история была мутной. Чем больше знаете, тем лучше (и спите тоже). Впрочем, знать поименно всех его коллег вы тоже не обязаны.

6. ОН РАНЬШЕ НЕ ИЗМЕНЯЛ

Если его любовная история достойна восхищения, еще один плюс ему в копилку. В противном случае не факт, что изменивший однажды продолжит этим заниматься, но плохие сценарии любят повторяться.

7. ВЫ САМИ НЕ ИЗМЕНЯЕТЕ

И не даете ему повода об этом задуматься. Мало кому удается обижать друг друга и оставаться вместе, так что лучше не начинать.

8. ВЫ ЕГО ЦЕНИТЕ

Мы все видели фильмы, где партнер изменял, потому что хотел чувствовать себя желанным, быть в центре внимания другого партнера, проводить с ним больше времени или развлечься, пока тот в коме. Если вы не плюете на желания друг друга, вряд ли у кого-то возникнет желание изменить.

9. ВЫ НЕ ВИДИТЕ НАСТОРАЖИВАЮЩИХ СИГНАЛОВ

Порой люди, которым изменили, признаются, что были слепы, ведь это так просто заметить! Если он не начал вести себя странно, проверять и прятать телефон, засиживаться за компьютером, когда вы уже спите (а раньше вы всегда ложились вместе), то вряд ли тут есть о чем говорить.

10. У ВАС ОТЛИЧНЫЙ СЕКС

Может, не всегда он идеальный, но если регулярный и приятный — зачем ему кто-то еще. Вот провели вы ночь за секс-марафоном, он оделся и побежал к другой? Да бросьте!

Источник: Домашний Очаг