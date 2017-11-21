Woman |

Трудно найти женщину, которая хоть раз не притворялась бы в постели, имитируя оргазм и преувеличивая тем самым сексуальные способности своего партнера, и, если вы уверяете, что с вами ничего подобного не происходило, вы лукавите. Умение выдавать желаемое за действительное всегда считалось не самым лучшим качеством, но в интимной жизни оно порой бывает не только вредно, но и полезно. Так что однозначного ответа на вопрос, притворство в сексе – это хорошо или плохо, при всем желании дать нельзя.

Велик соблазн

Тот факт, что мужская физиология не позволяет представителям сильного пола имитировать разрядку в сексуальном плане, в то время как женщины могут сделать это достаточно легко, буквально подталкивает последних использовать свои актерские способности на все сто процентов. Велик соблазн сыграть роль сексуально раскрепощенной женщины, даже если в жизни вы такой не являетесь. Ну а зачем это делать – или не делать – каждая из нас решает сама для себя.

Притворство – это ложь

Любое притворство является ложью, а лгать, как учили нас с детства, плохо с моральной точки зрения. Конечно, можно возразить, что мораль никак не связана с сексом, зато она самым непосредственным образом связана с отношениями с близким человеком, составной и очень важной частью которых является секс. Любая ложь будет постепенно, исподволь их разрушать. И если вы с любимым неискренни в интимной жизни, ничего хорошего ждать не приходится – ни вам, ни ему. Начав лгать в вопросах секса, можно легко войти во вкус и начать кривить душой и в других делах, а это уже начало конца даже очень крепких отношений – вряд ли вы стремитесь именно к такому результату.

Единожды солгав

Еще одна опасность, которой чревата ложь в области интима, возможность превратиться в этой ситуации в жертву, которая не может рассчитывать на полноценный и качественный секс. Единожды солгав, вы будете втягиваться в неправду, которую сказали, все глубже и глубже, и, скорее всего, уже не сможете сказать правду, поскольку тогда вам придется признаться и во лжи. Вы не только завретесь окончательно, но и никогда не получите вожделенного оргазма: достичь его в таком случае можно, только признавшись, что в вашей интимной жизни что-то не так, а как это сделать женщине, которая все время охала и стонала, демонстрируя, что у нее в этом смысле все проходит на ура? Не признавшись в притворстве, вы будете вынуждены играть эту роль как минимум до расставания с этим партнером, а как максимум – до конца своей жизни, если вы намерены прожить ее с именно ним.

Ложь во спасение

Единственным исключением из всего вышесказанного может стать так называемая ложь во спасение – в таких случаях, как говорится, не грех и приврать. Для большинства мужчин способность доставить женщине удовольствие – способ повысить свою самооценку, почувствовать себя сильным и мужественным. То, что в постели с ним женщина не может испытать оргазм, может расстроить, а то и оскорбить его. Чтобы подобного не случилось, женщине и приходится время от времени притворяться, что она находится на седьмом небе от счастья.

Оборотная сторона этой ситуации – невозможность женщины испытать оргазм по собственной "вине", например, когда она безумно устала после работы и домашних хлопот или страдает от пресловутой головной боли. В таком случае проще притвориться, чем прилагать максимум усилий для достижения оргазма или объяснять, почему нет возможности его получить.

Однако и в первом, и во втором случае такая ложь хороша, если к ней приходится прибегать время от времени, и губительна как для ваших отношений, так и для вашего здоровья, когда становится системой.

Из любви к искусству

Еще один момент, на который в последнее время обращают внимания сексологи, – это притворство в постели, на которое женщины идут, что называется, из любви к искусству. По их мнению, такое поведение во время секса разнообразит интимную жизнь, привносит в нее момент игры и тайны, а значит, улучшает ее, и с этой точки зрения ложь полезнее правды.

Говорить правду легко и просто

И все-таки, если вы хотите, чтобы ваши отношения день ото дня становились не хуже, а лучше, учитесь говорить своему партнеру правду – в сексуальном плане в том числе. Тем более что делать это, если верить умудренным житейским опытом людям, легко и просто. А чтобы добиться своей цели, никого при этом ни обидев, рекомендуется соблюдать несколько правил.

Учитывайте место и время.

Если вы начнете разговор со своим партнером на эту тему сразу же после полового акта, во время которого вы правдиво разыграли оргазм, то не только можете всерьез обидеть его, но и рискуете никогда больше не вызвать у него желания по отношению к себе. Каждый раз, глядя на вас, он будет вспоминать сделанное некстати признание, восприняв его как низкую оценку своим сексуальным способностям, и, каким образом это отразится на его к вам отношении, неизвестно.

За помощь в раскрытии темы благодарим психолога Марину Елисееву.

Фото: pixabay

Источник: ТСН