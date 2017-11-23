Woman |

Когда мы говорим, что секс — важная часть жизни, важно помнить, что наш образ жизни тоже имеет существенное влияние на происходящее в спальне. Можно долго рассуждать о коммуникации, но договориться с собственным телом куда сложнее, если вы не бережёте себя и успели запустить здоровье. Вот несколько изменений (в том числе до смешного простых), которые, помимо прочего, помогут вам получать от близости максимум удовольствия.

1. Пейте умеренно

Мы никого не удивим, сказав, что спиртное расслабляет ум, развязывает язык и способствует полному релаксу, но тут важно не переборщить. Конечно, напиваться до состояния недержимой прицельной рвоты не стоит вне зависимости от того, планируете ли вы секс; мы о другом.

Хорошая доза алкоголя в крови негативно сказывается на эрекции (сложнее достичь, сложнее удержать), замедляет выделение влагалищной смазки и снижает чувствительность для обоих полов. Достичь оргазма будет труднее, если он вообще соизволит явиться.

Объяснение тут простое: алкоголь — депрессант, и он, фигурально выражаясь, мешает вашей центральной нервной системе и гениталиям договориться.

2. Распрямите спину

Положение тела влияет на ваше психологическое состояние. Постарайтесь не сутулиться. Сгорбленная поза увеличивает уровень кортизола (гормон стресса) и снижает уровень тестостерона (гормон много чего, в частности влияет на либидо обоих полов, формирование спермы, эрекцию и прилив крови к клитору). Так что, если вы искали дополнительную причину сесть прямо и расправить плечи, считайте, что вот она.

3. Приведите себя в форму

Нет, мы не говорим, что всем надо быть худыми. Просто комбинация «очень много жира + очень мало физнагрузки» портит все сферы вашей жизни, секс — не в последнюю очередь. Если у вас когда-нибудь посреди ночи любви возникала одышка и боль в мышцах пресса (например, в миссионерской позиции для мужчин) или ног (в позе наездницы), пора что-то менять.

Ожирение негативно сказывается на состоянии и проходимости сосудов, а значит, приток крови к члену будет затруднён, не говоря о психологическом аспекте — если вы недовольны своим телом, получить удовольствие от чего угодно, включая близость, будет сложнее.

4. Ноги в тепле

Бабушка была права. Исследование, проведённое в Великобритании несколько лет назад, продемонстрировало удивительную связь между вероятностью оргазма для женщины и тёплыми носками на её ножках. Дамы, чьи ступни были в тепле, достигали оргазм в среднем в 80% случаев, а их босые коллеги — только в 50%.

Дополнительных исследований, чтобы выяснить причину этой взаимосвязи, не проводили, но есть теории, что дело в ощущении физического и психологического комфорта. Поверить в это в целом не сложно: любой сексолог вам скажет, что расслабление и чувство безопасности — важнейшие условия для удовольствия женщины в постели.

5. Бросьте, наконец, курить

Среди мужчин с эректильной дисфункцией курильщиков (в том числе бывших) вдвое больше, чем тех, кто никогда не имел такой привычки. Тут тоже дело в сосудах — они сужаются, и эти изменения могут стать постоянными. Это не говоря о других эффектах курения, так что причины бросить есть, конечно, не только у мужчин.

6. Мастурбируйте без фанатизма

В американской сексологии есть понятие death grip. Это когда мужчина во время мастурбации держится за член, как за последнюю бутылку любимого пива, которое вот-вот снимут с производства.

Многие мужчины привыкли доводить себя до кульминации так. Это своеобразная «формула быстрого оргазма», и она неплохая сама по себе, но она может мешать получать удовольствие другими способами. Физиологические особенности женщины просто не смогут повторить подобный трюк.

Есть много способов справиться с этим. Можно постепенно уменьшать давление. Можно пробовать новые техники. Можно просто обходиться без оргазмов какое-то время и понаблюдать за реакцией тела на более мягкое прикосновение после перерыва.

Тяжело, конечно, но все мужчины постпубертатного возраста знают, что эрекция — восполнимый ресурс и что пропустить парочку без непременной эякуляции в конце не нанесёт вашему телу никакого вреда.

7. Подружитесь со своим телом

Это больше про женщин, хотя далеко не только про них. Если во время секса вы думаете о том, как выглядит ваша грудь в этой позе и как бы так изогнуться, чтобы складочки на животе не были видны, можете забыть об оргазме. Будь ваш партнёр хоть богом секса во плоти, если вы психологически отстраняетесь от собственного тела и не готовы получать удовольствие — ничего не выйдет.

Комплексы — страшные враги вашей сексуальности. Это маленькие гремлины, которые будут тормозить вас («не делай этого, что он подумает?»), мешать раскрепоститься («ты слишком жирная / тощая / страшная»), подкинет глупых, мерзких, выбивающих из момента фантазий («на самом деле он тебя не хочет»).

Тут нет быстрого решения: проблема с самооценкой решается долгой работой над собой, в идеале — с помощью хорошего психолога. Но если вы начинаете «загоняться», то подумайте вот о чём.

Вы уже находитесь в непосредственной близости с человеком, которому решили довериться. Все реальные поводы для смущения остались за этим барьером.

Не надо цепляться за комплексы, как за спасательный круг. Когда посторгазменная эйфория схлынет, можете снова ненавидеть свои целлюлитные ляжки и прыщи. Делать это в процессе — как пилить себя за каждый кусочек съеденного мороженого: калории получены, а кайфа никакого.

Источник: Life Хакер

фото: pixabay