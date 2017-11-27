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Ученые рассказали, какие продукты нужно принимать в пищу, чтобы повысить сексуальное желание для утренних утех. Об этом пишет Daily.Mail.

Диетолог из Великобритании Роб Хобсон считает утренний секс лучшим из всех возможных. Он рассказал о завтраке, который в значительной мере повышает либидо с самого утра. Для приготовления данного завтрака требуется учитывать присутствие в нем витамина D, потому как нехватка этого вещества приводит к сокращению уровня тестостерона у мужчин и эстрогена у женщин.

По мнению специалиста, от дефицита витамина страдают 20% жителей планеты. Хобсон предлагает заинтересованным лицам есть утром скумбрию, яйца, грибы и богатые витаминами сухие завтраки. Особенно важно принимать в пищу это в зимний период года, когда люди не могут получить нужное количество витамина D от солнечного света.

Источник: Vlad Time

фото: pixabay